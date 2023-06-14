На Херсонщині за ніч рівень підтоплення впав на 32 см, залишаються підтопленими 28 деокупованих населених пунктів

“Велика вода” продовжує відступати від населених пунктів Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба ОВА.

“Станом на ранок середній рівень підтоплення становить 2,13 метрів. Це на 32 сантиметра менше, чим вчора ввечері. Динаміка на спад води зберігається. Підтопленими залишаються 28 деокупованих населених пунктів. Вода повністю відійшла від сіл Заповіт, Бобровий Кут та Бургунка”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом під водою залишаються 3103 житлові будинки. Протягом минулого дня вода відійшла від близько півтисячі осель.

Нагадаємо, станом на середу 14 червня в Україні не зафіксовано випадків або підозр на холеру. Результати досліджень зразків, взятих з об’єктів навколишнього середовища і від пацієнтів з ознаками гострої кишкової інфекції, негативні.

В постраждалих регіонах сформовані 38 точок моніторингу води поверхневих водойм (річкової та морської) вздовж річища та морського узбережжя в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях. Однак медична система готується до будь-яких сценаріїв.