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Росія вчора 57 разів обстрілювала Херсонську область. Загинула людина, троє поранені

По Херсону ворог випустив 17 снарядів. 

Росія вчора 57 разів обстрілювала Херсонську область. Загинула людина, троє поранені
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Протягом минулої доби росіяни 57 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 304 снаряди з мінометів, артилерії, ПТРК та БпЛА.

По Херсону ворог випустив 17 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області і адміністративні будівлі та церкви смт Білозерка. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", – заявив він. 

Загиблим є священник у Білозерці. Він помер внаслідок артилерійського обстрілу церкви. 

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