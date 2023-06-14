Росія вчора 57 разів обстрілювала Херсонську область. Загинула людина, троє поранені

Протягом минулої доби росіяни 57 разів обстрілювали Херсонську область, випустивши 304 снаряди з мінометів, артилерії, ПТРК та БпЛА.

По Херсону ворог випустив 17 снарядів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області і адміністративні будівлі та церкви смт Білозерка. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення", – заявив він.

Загиблим є священник у Білозерці. Він помер внаслідок артилерійського обстрілу церкви.