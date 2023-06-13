Головне за день. Вівторок, 13 червня

11 жертв ракетного удару по Кривому Рогу, наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС, 22 бойові зіткнення на сході. Яким запам’ятається 475-й день повномасштабної війни.

Через теракт Росії на Каховській ГЕС підтопленими залишаються 30 населених пунктів у Херсонській області й 31 – у Миколаївській, на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що спостерігається зниження рівня води у Дніпрі. Вдалося евакуювати понад 3700 осіб.

За словами Шмигаля, на заклик України про допомогу відгукнулися 13 держав.

"У рамках Механізму цивільного захисту ЄС допомогу Україні надають уже 13 країн. Мова йде про десятки й сотні човнів, плотів, мотопомп, генераторів, контейнерів, резервуарів і фільтрів для води, а також багато інших речей. Вдячні США, Великій Британії, Японії, Канаді та іншим країнам-партнерам за вже надану допомогу", – сказав глава уряду.

На затоплених внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС територіях Херсонської та Миколаївської областей тривають операції з порятунку населення.

У фоторепортажі LB.ua — про те, як відбувається евакуація населення у Херсоні, який сильно постраждав внаслідок варварських та злочинних дій російської окупаційної армії.

Станом на 20.30 стало відомо про 36 потерпілих унаслідок ракетних ударів по п'ятиповерхівці в Кривому Розі.

Очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив, що 12 з них – у лікарні, десятеро – "важкі". Серед загиблих - 17-річний хлопець.

“Тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів приватного підприємства у Кривому Розі. За цю страшну ніч ворог вбив у місті 11 мирних. Пошуково-рятувальна операція завершена. Триває розбір конструкцій”, - повідомив Сергій Лисак.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. За добу там сталися 22 бойові зіткнення.

Окупанти завдали 29 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника і три - по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, засіб протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 червня – в нашій новині.

Сили оборони України мають успіхи в наступальній операції на Бердянському напрямку.

Ударні угруповання минулої доби просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, заявив під час прямого включення з Military Media Center речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. Площа території, взятої під контроль, склала до трьох квадратних кілометрів.

Докладно про початок українського наступу можна прочитати в матеріалі експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка на LB.ua.

Окупанти підривають гідротехнічні споруди на територіях, де контратакують українські війська.

Про це повідомив представник Управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України майор Владислав Дудар під час круглого столу в Military Media Center. “Вони зараз щодня підривають у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди”, – сказав Владислав Дудар.

Він зазначив, що наслідки цих дій поки не є масштабними, від кожного такого підриву страждають сільськогосподарські угіддя одного-двох селищ, однак це відбувається регулярно.

На Хмельниччині уламки збитих російських повітряних цілей упали на житлові будинки.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, пошкоджено шість житлових цивільних будівель. "Пошкодження незначні. Травмованих та загиблих нема. На місці події працюють всі відповідні служби", - зазначили в ОВА.

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