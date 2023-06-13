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ЗСУ просунулись на Бердянському напрямку до одного кілометра, взято під контроль площу до 3 кв. км

Минулої доби Сили оборони мали успіхи в просуванні за цим напрямком. 

ЗСУ просунулись на Бердянському напрямку до одного кілометра, взято під контроль площу до 3 кв. км
Фото: storm.mvs.gov.ua

Сили оборони України мають успіхи в наступальній операції на Бердянському напрямку. 

Ударні угруповання протягом минулої доби просунулися від 500 метрів до 1 кілометру. Відповідну заяву зробив під час прямого включення з Military Media Center речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. 

"Під час прямого включення з Military Media Center речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що в ході ведення наступальної операції війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби на Бердянському напрямку просунулися від 500 метрів до 1 кілометру, площа території взятої під контроль склала до трьох квадратних кілометрів", – йдеться у повідомленні у Теlegram центру. 

Докладно про український наступ і головні висновки його початку читайте в матеріалі експерта Центру оборонних стратегій Віктора Кевлюка на LB.ua. 

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