​Росіяни обстріляли три громади на Сумщини, горів актовий зал дитячого інтернату

Уночі та вранці росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області.
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Обстрілів зазнали Есманська, Білопільська, Середино-Будська громади. Всього зафіксовано 27 вибухів.
Білопільська громада: зафіксовано обстріли з міномету (16 вибухів) та ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу дитячого будинку інтернату.
Середино-Будська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено магазин.
Есманська громада: був обстріл з міномету (2 вибухи).
Нагадаємо, за минулу добу Росія била по 10 областях України. Під атаками перебували Київська, Чернігівська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області.
Унаслідок атаки по Кривому Рогу загинули шестеро людей, поранені - 25.