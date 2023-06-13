​Росіяни обстріляли три громади на Сумщини, горів актовий зал дитячого інтернату

Нагадаємо, за минулу добу Росія била по 10 областях України . Під атаками перебували Київська, Чернігівська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Херсонська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Донецька області.

Есманська громада : був обстріл з міномету (2 вибухи).

Білопільська громада : зафіксовано обстріли з міномету (16 вибухів) та ствольної артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу сталося загорання покрівлі актового залу дитячого будинку інтернату.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Уночі та вранці росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад Сумської області .

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