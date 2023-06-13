Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, – “Енергоатом”

Станом на ранок 13 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою.

Про це повідомляє компанія “Енергоатом”.

Станом на 09:00 13 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить вже менше 9 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,25 м. Зазначається, що протягом останнього часу рівень води в каналі не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища.

Виділилася в своє історичне русло річка Конка, яка зараз проходить уздовж ставка-охолоджувача ЗАЕС і була під Каховським водосховищем як підводна течія.

Зазначається, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, в Україну їде гендиректор МАГАТЕ. Гроссі представить програму допомоги з ліквідації наслідків затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС.