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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, – “Енергоатом”

Станом на ранок 13 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 16,67 м. Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, – “Енергоатом”
Фото: “Енергоатом”

Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою. 

Про це повідомляє компанія “Енергоатом”

Станом на 09:00 13 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить вже менше 9 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції.

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – на рівні 11,25 м. Зазначається, що протягом останнього часу рівень води в каналі не падає, його показники вже не залежать від коливань Каховського водосховища.

Виділилася в своє історичне русло річка Конка, яка зараз проходить уздовж ставка-охолоджувача ЗАЕС і була під Каховським водосховищем як підводна течія.

Зазначається, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Нагадаємо, в Україну їде гендиректор МАГАТЕ. Гроссі представить програму допомоги з ліквідації наслідків затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС.

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