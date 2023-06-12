“Нова пошта” й БФ “Онуки” призупинили прийом гуманітарної допомоги для постраждалих від підриву Каховської ГЕС

За чотири дні були відправлені 1 500 тонн гуманітарної допомоги.

За чотири дні українці принесли у відділення “Нової пошти” 50 тис. посилок для постраждалих від підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.

Про це повідомила пресслужба “Нової пошти”.

“Тому ми маємо призупинити можливість відправляти гуманітарні вантажі на БФ “Онуки” в будь-який населений пункт. Обмеження діятимуть, поки працівники фонду та волонтери не відсортують і не розподілять вже отримані гуманітарні вантажі”, - повідомили в пресслужбі.

Зазначається, що за чотири дні були відправлені 1 500 тонн гуманітарної допомоги. Це складає 200 кг вантажу на кожну людину, яка потребує першої допомоги.

Така кількість гуманітарної допомоги у декілька разів перевищує потреби постраждалого населення. Попередньо, надісланої допомоги вистачить на строк від 3 до 6 місяців залежно від потреб населення.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збирається виділити гроші людям, які постраждали внаслідок підтоплення після знищення росіянами греблі Каховської ГЕС.