Окупати вивозять обладнання із заводу “Титан” у бік Криму, - партизани

Російські війська готуються до можливого підриву заводу “Титан” у тимчасово окупованому Армянську.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

Крім того, що окупанти замінували завод та завезли на нього аміак, наразі відбувається активне вивезення обладнання “Титану” із заводу у бік Криму.

Також окупаційна влада Армянська складає списки бюджетників та їхніх сімей для можливої евакуації.

Раніше повідомлялось, що за даними сил спротиву, росіяни мінують територію, щоб звинуватити ЗСУ у вибуху, що спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама РФ.