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Окупати вивозять обладнання із заводу “Титан” у бік Криму, - партизани

Окупанти складають списки для евакуації з міста.

Окупати вивозять обладнання із заводу “Титан” у бік Криму, - партизани
Фото: Атеш

Російські війська готуються до можливого підриву заводу “Титан” у тимчасово окупованому Армянську.

Про це повідомив партизанський рух “Атеш”.

Крім того, що окупанти замінували завод та завезли на нього аміак, наразі відбувається активне вивезення обладнання “Титану” із заводу у бік Криму.

Також окупаційна влада Армянська складає списки бюджетників та їхніх сімей для можливої евакуації.

Раніше повідомлялось, що за даними сил спротиву, росіяни мінують територію, щоб звинуватити ЗСУ у вибуху, що спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці АР Крим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама РФ.

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