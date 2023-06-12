Кулеба: Західні партнери ще вибудовують консенсус щодо провини Росії у підриві Каховської ГЕС

Міністр уточнив, що західні ЗМІ помилилися, коли стали "розподіляти відповідальність" між Україною та РФ.

Країни-союзники України все ще вибудовують консенсус у тому, що саме Російська Федерація підірвала греблю Каховської ГЕС.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За словами міністра, західні партнери не мають сумнівів у тому, що підрив Каховської ГЕС здійснила не Україна.

"Чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити, але щось пішло не за планом - це все ще не встановлено. Тут зберігаються різні думки. Але те, що це справа рук Росії, тут вибудовується консенсус" , - додав міністр.

Керівник МЗС також уточнив, що західні ЗМІ припустилися помилки, коли почали "розподіляти відповідальність" за підрив Каховської ГЕС між Україною та Росією.

Нагадаємо, що Верховна Рада просить ООН та міжнародне співтовариство засудити теракт Росії на Каховській ГЕС.

Україна сприятиме розслідуванню катастрофи після підриву Каховської ГЕС Міжнародним кримінальним судом.

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас наголосив, що журналістський протокол зобов'язує міжнародні ЗМІ, які писали про підрив Каховської ГЕС, надати слово і російській стороні. Однак, європейська спільнота чітко висловилася про те, що винуватицею катастрофи може бути лише Росія.