Киян закликають брати додому тварин, яких врятували на Херсонщині

За ці вихідні вдалося прилаштувати майже 30 тварин.

Киян закликають брати додому тварин з тимчасового притулку "Виставковий центр".

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Після огляду, необхідних щеплень та лікування, сюди переводять тварин, які прибувають до муніципальних ветклінік із Херсонщини. Прилаштування тварин є пріоритетом у роботі з ними, оскільки дозволяє забезпечити місця для більшої кількості тварин.

За ці вихідні вдалося прилаштувати майже 30 тварин. А це означає, що звільнились місця для трьох десятків інших чотирилапих, яким фахівці зможуть надати допомогу.

Познайомитись із тваринами та забрати когось додому можна за адресою: вулиця Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон, тимчасовий притулок для тварин «Виставковий центр». Попередній запис: (093-540-12-18) з 10:00 до 17:00.