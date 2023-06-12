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Киян закликають брати додому тварин, яких врятували на Херсонщині

За ці вихідні вдалося прилаштувати майже 30 тварин.

Киян закликають брати додому тварин, яких врятували на Херсонщині
Фото: Тимчасовий притулок для тварин "Виставковий центр"

Киян закликають брати додому тварин з тимчасового притулку "Виставковий центр".

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Після огляду, необхідних щеплень та лікування, сюди переводять тварин, які прибувають до муніципальних ветклінік із Херсонщини. Прилаштування тварин є пріоритетом у роботі з ними, оскільки дозволяє забезпечити місця для більшої кількості тварин. 

За ці вихідні вдалося прилаштувати майже 30 тварин. А це означає, що звільнились місця для трьох десятків інших чотирилапих, яким фахівці зможуть надати допомогу. 

Познайомитись із тваринами та забрати когось додому можна за адресою: вулиця Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон, тимчасовий притулок для тварин «Виставковий центр». Попередній запис: (093-540-12-18) з 10:00 до 17:00.

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