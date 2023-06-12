Інший полонений росіянин розповів, як був "на мушці" у своїх же солдатів.

Служба безпеки України оприлюднила допит полоненого окупанта, який керував загороджувальним загоном.

Як повідомили у спецслужбі, кулеметник окремої роти комендатури ФСБ розповів, що вони "стояли на другій лінії та не давали відступати "штурму Z" і що "наказ був при їхньому відступі бити на поразку".

Інший полонений - той же "штурмовик Z", який боявся, що його вб’ють свої ж, на другій лінії. Тому він здався в полон українським захисникам.

"Після прибуття туди (на позицію, - Ред.), нічого не пояснивши, нас засунули в посадку і сказали ховатися просто від "пташок". Це квадрокоптери. У разі втечі нам сказали, що ззаду стоять загороджувальні загони... Розстрілюють усіх, хто тікатиме",– розповів полонений окупант.

СБУ зазначає, що практику застосування росіянами загороджувальних загонів вкотре підтвердило і перехоплення.

"Тримаємо намертво оборону: усі кулеметники, гранатометники… мінометів треба навезти. "Мавики" всі в повітря підняти. Як прийняв? "Z" ти повністю задієш, у твоєму розпорядженні. У них кроку назад взагалі нема, тільки вперед. Якщо що, то дозволено "обнулювати" тобі. Під мою відповідальність", – такий наказ отримав командир одного з таких загородзагонів.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомляла, що в російській армії все більшого поширення набувають ями, в які окупанти кидають своїх солдатів. А командування військових РФ продовжує практикувати проти своїх підлеглих загороджувальні загони та позасудові розправи.

Торік восени британська розвідка поширила інформацію, що через поганий моральний стан і небажання вступати в бої російська армія, схоже, почала розгортати загороджувальні війська чи загони блокування.