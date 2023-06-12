Керівника кафедри університету цивільного захисту на Харківщині, де загинули курсанти, відправили під домашній арешт

Слідчі та прокурори клопотали перед слідчим суддею про арешт підозрюваного без права внесення застави.

Суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника кафедри Національного університету цивільного захисту на Харківщині, де загинули курсанти.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області Сергій Болвінов.

За словами Болвінова, слідчі та прокурори клопотали перед суддею про арешт підозрюваного без права внесення застави.

"Але слідчий суддя обрав інший запобіжний захід для начальника кафедри піротехнічної та спеціальної підготовки Національного університету цивільного захисту. Враховуючи наявні докази, переконаний, що це судове рішення буде оскаржено", - зазначив очільник слідчого управління.

Болвінов додав, що завідувача кафедри уже звільнили з університету цивільного захисту.

Нагадаємо, 31 травня курсанти отримали наказ керівника розібрати снаряд, дістати вибухову речовину, щоб зробити муляж. Хлопців попередили: якщо вони цього не зроблять, їх не відпустять у звільнення, а весь взвод та курс змусять бігати по стадіону. В результаті снаряд вибухнув. Третьокурсники померли від отриманих травм в кареті "швидкої" по дорозі до лікарні.

Згодом Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявила, що комісія апарату ДСНС проводить службове розслідування через загибель двох курсантів Національного університету цивільного захисту.