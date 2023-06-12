Унаслідок ворожих обстрілів Харківщини поранені двоє людей

Протягом минулої доби, 11 червня, ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні вранці внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп'янського району зазнав поранення 40-річний чоловік.

Вночі ворог завдав ракетного удару по селу Хорошево Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих.

Біля 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по селищу Шевченкове Куп'янського району, пошкоджений об'єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше 2 житлові будинки. У селі Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Циркуни Харківського району пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди.

У селі Нова Гусарівка Ізюмського району на власному подвір'ї підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненнями.

На лінії зіткнення наші захисники продовжують тримати позиції та нищити живу силу і техніку ворога.

Нагадаємо, протягом суботи 10 червня ворог двічі обстрілював магістральний аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області. Витоку аміаку та загрози для цивільного населення немає.