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Рівень води на Херсонщині впав на 21 сантиметр до 3,6 метра

Рівень затоплення поступово знижується.

Рівень води на Херсонщині впав на 21 сантиметр до 3,6 метра
Фото: Збройні сили України

Станом на понеділок 12 червня рівень води у Херсонській області впав на 21 сантиметр і становить 3,6 метра.

Про це повідомила у Telegram заступниця керівника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

За її словами, щогодини рівень затоплення знижується на 2-4 сантиметри.

 

Нагадаємо, вдень 11 червня площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій Херсонщини зменшилася майже вдвічі – з 139 до 77,78 квадратних кілометрів. Рівень затоплення становив 4,07 метра. За суботу 10 червня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львового та Ольгівки. 

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