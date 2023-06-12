Рівень води на Херсонщині впав на 21 сантиметр до 3,6 метра

Станом на понеділок 12 червня рівень води у Херсонській області впав на 21 сантиметр і становить 3,6 метра.

Про це повідомила у Telegram заступниця керівника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

За її словами, щогодини рівень затоплення знижується на 2-4 сантиметри.

Нагадаємо, вдень 11 червня площа підтоплених унаслідок підриву загарбниками Каховської ГЕС територій Херсонщини зменшилася майже вдвічі – з 139 до 77,78 квадратних кілометрів. Рівень затоплення становив 4,07 метра. За суботу 10 червня вода відійшла з трьох сіл Бериславського району – Миколаївки, Львового та Ольгівки.