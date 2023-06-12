​Через підрив Каховської ГЕС стрімко падає рівень води на Запорізькій ТЕС, – МАГАТЕ

Експертам МАГАТЕ потрібен ширший доступ до території Запорізької АЕС для перевірки "суттєвої розбіжності" у даних про рівень води на підірваній Каховській дамбі, яка використовується для охолодження реакторів станції.

Про це повідомляє сайт МАГАТЕ з посиланням на гендиректора агенції Рафаеля Гроссі.

Гроссі зазначив, що рівень Каховського водосховища швидко падає з того часу, як минулого тижня була серйозно пошкоджена нижня гребля через підрив ГЕС російськими окупантами. За даними експертів МАГАТЕ, що перебувають за ЗАЕС, 11 червня рівень води на Запорізькій ТЕС (ЗТЕС) оцінювався в 11,27 метра порівняно з майже 17 метрами до руйнування греблі. При цьому висота продовжує падати в інших місцях водосховища, що може призвести до різниці приблизно 2 метри порівняно з рівнем, про який повідомляє ЗТЕЦ.

В МАГАТЕ наголошують, що висота рівня води є ключовим параметром для тривалої роботи водяних насосів.

"Можливо, ця розбіжність у виміряних рівнях викликана ізольованою водоймою, відокремленою від більшого водосховища. Але ми зможемо дізнатися про це тільки тоді, коли отримаємо доступ до ТЕС", – зазначив Гроссі.

Наразі за поточної висоти водосховища ЗТЕС водяні насоси продовжують працювати. Однак зараз вони не експлуатуються постійно, оскільки і канал ЗТЕС, і великий ставок-охолоджувач біля ЗАЕС заповнені та мають достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців.

Басейн-охолоджувач ЗАЕС та випускний канал ЗТЕС є невіддільною частиною безперервної подачі охолоджувальної води. Тому Гроссі наголосив, що підтримка їхньої цілісності має життєво важливе значення для безпеки станції.

"Теплова електростанція відіграє ключову роль у забезпеченні безпеки атомної електростанції, яка знаходиться за кілька кілометрів від нас. Я повністю розраховую, що найближчим часом наші фахівці зможуть виїхати туди для самостійної оцінки ситуації. Я також особисто порушу це важливе питання із Запорізькою АЕС", – додав він.

Нагадаємо, 6 червня в Енергоатомі повідомляли, що підрив окупантами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

Однак в МАГАТЕ заявили, що немає безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами дамби на Каховській ГЕС.