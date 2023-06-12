Відзавтра і до зими в Києві буде закритий проїзд Дегтярівським шляхопроводом

В Києві розпочинається реконструкція Дегтярівського шляхопроводу, через що проїзд ним буде закрито до 30 листопада.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

“На час робіт рух на розв’язці організують за принципом турбіни, і проїзд забезпечать в усі напрямки”, - повідомили в КМДА.

Зазначається, що для регулювання руху будуть працювати тимчасові світлофори.

У рамках реконструкції шляхопровід повністю замінять.

Нагадаємо, через роботи столичних комунальників до кінця літа на вул. Шовковичній частково обмежать рух транспорту.

Обмеження руху транспорту пов’язано із початком ремонту покриття із бруківки. Дорожники працюватимуть на ділянці від вул. Дарвіна до вул. Басейної.