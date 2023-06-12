Росіяни евакуйовують українців із Голої Пристані лише після отримання хабара

При цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка.

Російські окупанти дозволяють евакуювати українців із затопленого міста Гола Пристань, що у Херсонській області, лише після отримання хабара.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією командування, загарбники при цьому знищують паспорти та свідоцтва про народження та інші документи українського зразка.

Тоді місцевих мешканців переселяють до тимчасово окупованого українського Криму та Краснодару, що в РФ.

Нагадаємо, днями Генштаб повідомляв, що росіяни не дозволяють евакуюватися із затопленої частини Херсонщини жителям без російських паспортів. Водночас на тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає паспорта РФ.