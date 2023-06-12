Українські бійці знищили ще один ворожий гелікоптер Ка-52 та вдарили по 8 районах зосередження окупантів, - Генштаб

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника і три його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Українські захисники знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, два зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника і три його артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Водночас росіяни завдали два ракетні удари крилатими ракетами морського базування “Калібр” по житлових будинках на Харківщині та 17 авіаударів і здійснили близько 22 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Ситуація на фронті станом на 18.00 12 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Сопич, Заруцьке, Гірки Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище, Бударки на Харківщині;

та росіяни протягом доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Тимоновичі, Хотіївка Чернігівської області; Середина-Буда, Сопич, Заруцьке, Гірки Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище, Бударки на Харківщині; на Куп’янському окупанти завдали авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

окупанти завдали авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області та Новоселівського на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Веселого. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Ямпіль, Спірне та Веселе Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області; на Бахмутському противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне, Суха балка Донецької області;

противник завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Благодатне, Новомаркове, Калинівка Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Південне, Суха балка Донецької області; на Авдіївському росіяни проводили наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Невельське Донецької області;

росіяни проводили наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєверного Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Невельське Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області;

українські захисники відбили усі 14 ворожих атак в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Старомихайлівки та Красногорівки. В той же час, здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Георгіївки, Максимільянівки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області; на Шахтарському окупанти проводили безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснили обстріли Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки;

окупанти проводили безуспішні наступальні дії у напрямку Благодатного. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка, Времівка та Благодатне Донецької області. Здійснили обстріли Богоявленки, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки; на Запорізькому та Херсонському загарбники продовжують вести оборонні дії. Завдали авіаудару в районі Оріхова Запорізької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів. Серед них - Времівка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Оріхів, Жереб’янки, Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Новоберислав, Веселе, Козацьке, Чорнобаївка, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, російські окупанти у понеділок, 12 червня, обстріляли Оріхів у Запорізькій області, одна людина загинула. Крім того, з гелікоптерів вороги обстріляли село на Харківщині.