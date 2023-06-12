​Українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 вже цього літа, - міністр оборони Нідерландів

Навчання розпочнеться для двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід управління радянськими МіГ-ами.

Українські пілоти можуть розпочати навчання на винищувачах F-16 американського виробництва вже цього літа, передає Reuters із посиланням на коментар міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Це стане першим кроком на шляху до постачання Києву потужних літаків.

Союзники НАТО Нідерланди та Данія очолюють міжнародну коаліцію з навчання пілотів і допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, постачання F-16 Україні. Раніше Нідерланди заявляли, що мають намір розпочати навчання українських пілотів "якнайшвидше", але не уточнили, коли таке навчання може розпочатися.

"Наші цілі - цього літа. І ми подивимося, наскільки це реально для початку навчальної програми", заявила Оллонгрен.

Вона додала, що мета навчань полягатиме в тому, щоб програма повністю запрацювала протягом шести місяців. Данія, де є авіасимулятори, може стати місцем реалізації програми.

За словами Оллонгрен, остаточного рішення на запит Києва на постачання десятків F-16 ще не ухвалено. За її словами, до програми навчання, яку підтримує США, увійдуть Бельгія та Люксембург, а Франція та Великобританія запропонували допомогу.

Хоча взяття на озброєння F-16 не вплине на війну в короткостроковій перспективі, це наблизить Україну до військових можливостей НАТО, що "дуже важливо для майбутнього", сказала Оллонгрен.

"Коли війна закінчиться, Україна має бути спроможна захистити себе, щоб утримати Росію від нової спроби. І я гадаю… це те, що бачать і українці", - додала міністерка.

Два джерела на умовах анонімності повідомили агентству, що навчання розпочнеться для двох груп по 12 українських пілотів, які вже мають досвід управління радянськими МіГ-ами.

Нагадаємо, Президент Зеленський нещодавно заявив, що є держави, які точно підтвердили надання Україні винищувачів F-16, також є домовленість про "потужну" кількість літаків.

Тим часом премʼєр-міністри Великої Британії та Данії мають обговорити із президентом США Джо Байденом місію з надання винищувачів F-16 Україні.