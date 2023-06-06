Є країни, які точно підтвердили надання Україні винищувачів F-16, – Зеленський

Україна не має інфраструктури для винищувачів F-16. Але ця інфраструктура почне будуватися, щойно будуть письмові гарантії отримання цих літаків.

З приводу отримання винищувачів була важлива закрита зустріч під час перебування президента в Молдові. Про це Володимир Зеленський повідомив на пресконференції, додавши, що певна кількість лідерів надала усні гарантії передачі винищувачів.

"Точно підтвердили, що вони дадуть нам F-16. Для цього нам потрібне спільне погодження, разом зі Сполученими Штатами Америки. Я про це деталі не можу говорити", – сказав він.

Партнери знають, скільки винищувачів потрібно України. Деякі союзники вже дали розуміння щодо кількості.

"Вона потужна", – додав Зеленський.

Він вважає, що спершу має бути домовленість на папері – в форматі Рамштайн чи іншому, а тоді почнеться підготовка інфраструктури. Швидким процесом це не буде, але є точне розуміння, що буде зроблено.

За оцінкою Офісу президента, європейська частина “коаліції винищувачів” налічує вже вісім країн: Велика Британія, Нідерланди, Польща, Данія, Швеція, Бельгія, Португалія і Франція. Для передачі винищувачів F-16 союзники планують створити спеціальний фонд.

Коаліцію з підготовки пілотів очолять Данія і Нідерланди. Нідерланди ще не ухвалили остаточного рішення стосовно передачі винищувачів F-16 в Україну, але "серйозно розглядають" це.

F-16, крім країни-виробника США, є або от-от зʼявляться на озброєнні у 12 країн НАТО, зокрема Данії, Нідерландів, Норвегії та Бельгії, писав "Мілітарний". На початку 2023 американські Повітряні сили мали на озброєнні 889 F-16C/D. Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія вже давно використовують F-16. Греція і Туреччина отримали їх наприкінці 1980-х років. Португалія, Італія та Румунія купили або орендували вживані F-16A/B в 1990-х або 2000-х роках. Польща, Словаччина і Болгарія придбали нові винищувачі.

За оцінкою США, процес навчання українських пілотів на F-16 займе щонайменше чотири місяці. Тренування мають розпочатися вже в липні.

Цього тижня питання надання Україні F-16 з президентом США Джо Байденом обговорюють премʼєри Данії та Нідерландів