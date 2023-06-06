"Мадяр" оголосив збір на дрони-камікадзе для 100 підрозділів: "Час переходити на промислові партії"

Відомий аеророзвідник з позивним "Мадяр", командир групи "Птахи Мадяра", оголосив безпрецедентний збір на 20 000 дронів-камікадзе та 200 крил-ретрансляторів.

Мета збору - 350 мільйонів гривень.

"Дрони-камікадзе –дієвий інструмент доправлення «цукерок» до «хробаків». Єдина проблема, що потребує вирішення, - це їхня кількість. Вже час перейти на промислові партії, і ми зробимо це разом! Тому я оголошую безпрецедентний мегазбір на народні дрони. 20 тисяч народних дронів та 200 крил-ретрансляторів буде поставлено для забезпечення 100 підрозділів ЗСУ. Нам надо зібрати з вами 350 мільйонів гривень. Цифра безпрецедентна. Але це еквівалент вартості трьох танків. І ніякий не еквівалент вартості життів цивільного населення, що сьогодні щоденно потерпає від ворожих авіа- і ракетних ударів, і бійців на передовій", - повідомив "Мадяр".

За його словами, кожен з дронів-камікадзе несе 1 кілограм вибухівки. А крило-ретранслятор значно покращує технічні характеристики дронів і дозволяє доставляти такі кілограмові "цукерки" для ворогів втричі далі, ніж це роблять звичайні дрони.

"Дрони-камікадзе в достатній кількості можуть за лічені хвилини зупинити практично будь-який наступ та будь-які штурмові дії противника. Техніку, живу силу. А збільшення дальності використання дронів дозволяє знищувати навіть артилерію ворога, що стоїть значно далі лінії фронту", - зазначив "Мадяр".

Командир аеророзвідників повідомив, що дрони виробляються в одній з країн, що є "сировинно безпечною", тобто незалежною від поставок запчастин з Китаю. Вартість одного безпілотника - 400 доларів при належній якості.

Перша партія, кілька тисяч дронів, вже вийшла з виробництва і буде відправлена в Україну відразу по завершенню збору.

"Мадяр" пропонує всім великим фондам і волонтерським спільнотам доєднатися до забезпечення наших бійців дронами-камікадзе.

Долучитися до збору можна за реквізитами:

Монобанк:

Карта 5375 4112 0156 7703 Robert Brovdi / Роберт Йосипович Бровді

Банка https://send.monobank.ua/jar/7UsDUH6np1

ПриватБанк:

5168 7456 1363 9456

4149 6293 6128 5133

Підписка buymeacoffee: https://www.buymeacoffee.com/magyar/membership

PayPal: brovdi.edgar@yahoo.com

Криптовалюта:

USDT (TRC20)

TDc47wYocLwSLJDSgiNnAwpEfqRSW4E2SE

USDT (ERC20)

0xB9D419d182536a5d51eB42c35D722467c75A4F97

BTC

161pw1mKesxxABbaqGqtBBiofLzCnGy77o

ETH

0xB9D419d182536a5d51eB42c35D722467c75A4F97

Приватбанк: