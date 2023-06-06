В Одесі відтермінували відкриття пляжів

В Одесі офіційне відкриття окремих ділянок пляжів, яке планувалося 5 червня, відтермінували на десять днів.

Про це на брифінгу розповів начальник Одеської військової районної адміністрації Юрій Крук, інформує УНІАН.

За його словами, наразі діє наказ 2022 року, який забороняє перебування на узбережжі та, зокрема, купання у Чорному морі.

Крім того, Крук зазначив, що наразі існує мінна небезпека, яка посилилась після штормів. До 5 червня влада Одеси мала надати районній військовій адміністрації рекомендації щодо можливого відкриття доступу до деяких пляжів. Однак від міських органів влади РВА отримала лист, у якому міститься прохання продовжити терміни підготовки певних частин узбережжя для пляжного відпочинку.

"Терміни можливого відкриття деяких пляжів продовжені до 15 червня, тому станом на сьогодні є заборона. Після 15 червня, коли будуть надані акти про виконання умов, за яких можуть бути відкриті пляжі, буде ухвалено відповідне рішення про доступ (чи ні) на деякі ділянки узбережжя в Одесі", – пояснив Крук.

Він додав, що комерсанти, які без відповідного дозволу, вже працюють на узбережжі, діють незаконно, на що повинні реагувати представники відповідних органів. Аналогічно порушують заборону громадяни, які відпочивають біля моря.

Нагадаємо, що в Одесі видали наказ про підготовку доступу до окремих пляжів в умовах воєнного стану.