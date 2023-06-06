Це вписується в те, як Путін веде війну, - Шольц про підрив Каховської ГЕС

Руйнування греблі Каховської гідроелектростанції відповідає стратегії президента РФ Путіна щодо атак на цивільні об'єкти.

Про це заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters.

"Це має новий масштаб, але вписується в те, як Путін веде цю війну", - підкреслив канцлер.

Він також зазначив, що Німеччина із занепокоєнням спостерігає за ситуацією на Запорізькій АЕС після руйнування Каховської ГЕС, яка подає воду на атомну станцію.

Раніше президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія та її ставленики будуть притягнуті до відповідальності за підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що шокований цим воєнним злочином.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на підрив російськими окупантами Каховської ГЕС. Він сказав, що це демонструє новий вимір російських звірств.