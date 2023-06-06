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​СБУ повідомила про підозри ще сімом колаборантам, у тому числі - соратниці Аксьонова

Їм загрожує від 5 до 12 років тюрми.

​СБУ повідомила про підозри ще сімом колаборантам, у тому числі - соратниці Аксьонова
Фото: Запорізька ОВА

Служба безпеки України повідомила про підозру ще сімом колаборантам, серед яких - соратниця кримсього гауляйтера Сергія Аксьонова, яка закликала кримчан вступати до лав російської армії.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Усі вони зараз переховуються на тимчасово окупованій території. Одна з них  - очільниця російської "адміністрації Чорноморського району Криму" Наталія Пісарєва. Її кандидатуру нещодавно особисто погодив Аксьонов.

До цього Пісарєва була так званою "першою заступницею міністра культури". Вона координувала ворожу інформкампанію щодо підтримки збройної агресії РФ і публічно закликала українських захисників здаватися в полон, а також агітувала мешканців Криму вступати до російських військ для війни проти України. За це окупаційний "комісаріат Криму" нагородив її грамотою.

За даними слідства, до захоплення Криму Пісарєва керувала регіональним проектним офісом апарату Ради міністрів автономної республіки.

Ще однією колаборанткою є колишня посадовиця Управління Державної казначейської служби  в Луганській області. Після захоплення частини регіону вона добровільно погодилась на "пропозицію" росіян очолити так зване "казначейство ЛНР".

До "штату" псевдоустанови вона залучила ще п’ятьох спільників. Ними виявились її колишні підлеглі зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського та Марківського районів. Вони стали керівниками відповідних районних "управлінь казначейської служби" і б брали участь у фінансовому забезпеченні російських окупантів.

Усім фігурантам повідомленно про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).  Крім того, шістьом представникам "казначейства ЛНР" додатково повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору.

Обвинувальні акти спрямовані до суду. Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше в п'яти регіонах України викрили російських інтернет-агентів, котрі поширювали кремлівську пропаганду.

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