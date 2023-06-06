Двоє українських військових та лікарка передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Яворівському полігоні

Їм загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення за держзраду.

СБУ заявила про викриття агентурної мережі російського ГРУ, яка шпигувала за Силами оборони на Яворівському полігоні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Військова контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію на Львівщині. Під час комплексних заходів нейтралізовано агентурну мережу Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ).

Фігурантами виявилися двоє українських військових і лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону.

За даними слідства, ще до початку повномасштабного вторгнення РФ їх залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. А вже після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку країни-агресора.

Кожен з них мав свою «лінію» розвідувально-підривної діяльності проти України. Для зв’язку використовували месенджери.

Встановлено, що один фігурант регулярно передавав агресору локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону.

Крім того, зловмисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва Сил оборони.

СБУ викрила російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Ще одна учасниця агентури ГРУ намагалася передати своєму «куратору» відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.

Інший ворожий поплічник – посадовець навчального підрозділу українських військ. Він зливав військовій розвідці РФ інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки.

Слідчі Служби безпеки вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі всіх учасників агентурної групи викрито. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ знешкодила групу агентів РФ, які шпигували за "центрами прийняття рішень". Зрадників затримали на Вінниччині, в Одесі та на Дніпропетровщині.