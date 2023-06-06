Також президент доручив евакуювати населення з постраждалих районів.

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Глава держави доручив евакуювати населення з постраждалих районів і забезпечити питною водою міста й села, які отримували воду з Каховського водосховища.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Провів термінове засідання РНБО. Цієї ночі о 02:50 російські терористи здійснили внутрішній підрив конструкцій Каховської ГЕС. У зоні підтоплення близько 80 населених пунктів. Доручено провести евакуацію з районів ризику та забезпечити питною водою всі міста й села, які забезпечувалися водою з Каховського водосховища. Робимо все, щоб врятувати людей. Задіяні всі служби, військові, Уряд, Офіс”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на засіданні РНБО погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до жорсткої відповідальності за цей теракт.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Як відомо, станом на 10:00 з Херсонщини евакуйовано вже 742 осіб.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що Росія та її ставленики будуть притягнуті до відповідальності за підрив Каховської ГЕС. Він заявив, що шокований цим воєнним злочином.

Укргідроенерго повідомило, що росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає. Очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

За даними Енергоатому, підрив росіянами дамби Каховської ГЕС створює загрозу для Запорізької АЕС. Наразі ситуація контрольована.