Підрив дамби Каховської ГЕС: з Херсонщини евакуювали понад 1000 людей (оновлено)

Станом на 13:00 6 червня з Херсонської області евакуювали 1070 людей. У зоні потенційного затоплення – 80 населених пунктів.

Про це повідомили у Facebook міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та ДСНС.

"Близько 80 населених пунктів у зоні потенційного затоплення. Більшість з них – тимчасово окуповані ворогом. Вода прибуває”, – йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, ситуація ускладнюється тим, що деякі дороги розмиває. Це унеможливлює проїзд до окремих населених пунктів. Евакуаційні групи ДСНС і поліції шукають інші шляхи.

Оновлено. Станом на 13:00: силами ДСНС, Нацполіції та волонтерів евакуйовано понад 650 людей, ще більше 420 — евакуювалися самостійно.

Оновлено. Станом на 11:00 евакуйовано 885 громадян на Херсонщині, повідомили в МВС. Правоохоронці закликають місцевих жителів звертатися за допомогою за номерами 101 та 102. Зараз всі служби працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, у Херсоні внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС повністю затоплені Гідропарк і нафтогавань. З району Острів відбувається евакуація людей з трьох пунктів збору.

Окуповане місто Каховка підтоплюється. Станом на 6:30 ранку уже були підтоплені зоопарк "Казкова діброва", літній театр, вода підійшла до пам’ятника Шевченку, затоплені кафе, дитячий майданчик у місті. Також затоплені човнова станція, яхт-клуб, підійшла вода і до Дніпровського проспекту.

Станом на 7:30 були повністю або частково затоплені населені пункти Тягинка, Львове, Одрадокамʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.