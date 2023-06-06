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Гендиректор МАГАТЕ збирається відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня

Він зауважив, що, окрім пошкодженого Каховського водосховища, є ряд альтернативних джерел води для охолодження реакторів ЗАЕС.

Гендиректор МАГАТЕ збирається відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня
Фото: EPA/UPG

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі збирається відвідати Запорізьку АЕС наступного тижня. 

Про це повідомляє пресслужба організації. 

“Сьогодні дамба Нової Каховки була серйозно пошкоджена, що призвело до значного зниження рівня водосховища, яке використовується для подачі охолоджувальної води на ЗАЕС… Відсутність охолоджувальної води протягом тривалого періоду часу спричинить розплавлення палива та непрацездатність аварійних дизель-генераторів”, – сказав Гроссі.

При цьому він зазначив, що поточна оцінка полягає в тому, що безпосереднього ризику для безпеки станції немає.

За його даними, співробітники МАГАТЕ на місці були проінформовані про те, що пошкодження дамби Нової Каховки наразі призводить до зменшення висоти водойми приблизно на 5 см/год. Команда продовжує стежити за цим курсом та всіма іншими питаннями на місці.

Магістральна лінія охолоджувальної води подається з резервуару і перекачується по каналах. За розрахунками, води цим маршрутом має вистачити на кілька днів.

О 8 ранку вода у водоймі була на рівні 16,4 м. Якщо вона опуститься нижче 12,7 м, її більше не можна буде прокачувати.

При цьому є ряд альтернативних джерел води.

Основним з них є великий ставок-охолоджувач поруч. Оскільки реактори були зупинені на багато місяців, за оцінками, цього ставка буде достатньо для забезпечення водою для охолодження протягом кількох місяців. Агентство підтвердить це найближчим часом.

Тому життєво важливо, щоб цей ставок-охолоджувач залишався недоторканим. Нічого не можна робити, щоб потенційно підірвати його цілісність.

Гроссі закликав “всі сторони” гарантувати, що нічого не буде зроблено цьому ставку.

“Моя поїздка на ЗАЕС на наступному тижні була плановою, а зараз є необхідною”, – сказав Гроссі. 

Нагадаємо, Україна хоче скликати термінове засідання Радбезу ООН через підрив Каховської ГЕС. Також Україна хоче винести питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ.

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