Підрив Каховської ГЕС: Україна хоче скликати термінове засідання Радбезу ООН

За підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони через підрив росіянами Каховської ГЕС, Україна збирається скликати термінове засідання Радбезу ООН.

Про це повідомляє МЗС України.

“Розглядаємо підрив дамби Каховської ГЕС з боку РФ як терористичний акт проти української критичної інфраструктури, який має на меті завдати максимально велику кількість жертв та руйнувань. Теракт на Каховській ГЕС раніше жваво обговорювався на рівні окупаційних сил в Херсонській області та пропагандистів на російському телебаченні, що свідчить про його попереднє планування”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрив дамби Каховської ГЕС — техногенний та екологічний тероризм, найбільша техногенна катастрофа в Європі за останні десятиліття, черговий прояв геноциду Росії проти українців. Це є відповіддю Кремля країнам, які закликають до мирних перемовин із РФ.

Через зниження рівня води в Каховському водосховищі може виникнути небезпека інциденту на іншому об’єкті критичної інфраструктури, який окупувала Росія — Запорізькій АЕС.

МЗС України закликає міжнародну спільноту рішуче засудити російський теракт на Каховській ГЕС.

Зазначається, що техногенний злочин РФ підтверджує високу актуальність Формули миру Президента України Володимира Зеленського. Україна закликає міжнародних партнерів якнайшвидше приєднатися до її втілення, зокрема пунктів щодо протидії екоциду, ядерної та енергетичної безпеки.

“Росія матиме відшкодувати всі наслідки свого злочину: як для людей, так і для інфраструктури та навколишнього середовища. Звертаємося також до країн Групи Семи та ЄС невідкладно розглянути накладення на РФ нових далекосяжних санкцій, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

За підсумками засідання РНБО зранку 6 червня був погоджений запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння Механізму цивільного захисту Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО у зв’язку з підривом росіянами Каховської ГЕС. Глава держави доручив евакуювати населення з постраждалих районів і забезпечити питною водою міста й села, які отримували воду з Каховського водосховища.

Через підрив у Дніпро потрапило 150 тонн машинного мастила через підрив росіянами Каховської ГЕС. Є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн мастила у річку.

Тим часом МАГАТЕ не бачить безпосереднього ризику для ядерної безпеки ЗАЕС через підрив росіянами Каховської ГЕС. В організації повідомили, що їхні експерти уважно стежать за ситуацією.