Підрив греблі Каховської ГЕС не зупинить Збройні сили: звільнення окупованих територій триватиме

Сьогодні вночі через свій страх перед українською армією окупанти підірвали Каховську ГЕС. Військове керівництво ЗС РФ створює промислові та техногенні катастрофи, які спричиняють руйнування та примусову евакуацію людей з кризових районів.

Про це повідомляє у Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Успіхи Сил оборони України у здійсненні наступальних дій свідчать про неспроможність противника протистояти професійним військовим, які пройшли повноцінну підготовку та укомплектовані новітніми зразками ОВТ країн-партнерів”, – йдеться в повідомленні.

Окрім того, Україна забезпечена всіма необхідними плавзасобами та понтонно-мостовими переправами для форсування водних перешкод.

“Підступні дії противника, які створюють соціальну та економічну кризу не зупинять Сили оборони України, які готові звільнити окуповані території України. Україна готова відновлювати та відбудовувати звільнені від російської агресії території”, – наголосили в ЗСУ.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС, яка була замінована протягом багатьох місяців. Президент зібрав екстрене засідання РНБО.

Станом на 7:30 були повністю або частково затоплені населені пункти Тягинка, Львове, Одрадокамʼянка у Бериславському районі. Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів у Херсоні – Херсонського району.

Станом на десяту ранку 6 червня з Херсонської області евакуювали 742 людей. У зоні потенційного затоплення – 80 населених пунктів.