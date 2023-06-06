ООН допомагає нелюдам відчути безкарність, – Лубінець про поздоровлення ООН з днем російської мови

В день, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, ООН оприлюднила публікацію про день російської мови.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ООН допомагає нелюдам відчути безкарність.

“Безкарність – це рушійна сила і основна російська зброя. Допоки ці нелюди відчувають себе безкарними, вони продовжуватимуть руйнувати цивілізований світ. А безкарність нелюдам дозволяє відчути навіть глобальна міжнародна організація, яка покликана підтримувати мир у світі. Сьогодні, в день, коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, ООН оприлюднює публікацію про День російської мови”, – написав Лубінець.

Він зауважив, що цим заохочують росіян діяти ще більш жорстоко, грубо, безжалісно і безвідповідально.

“Росія переконана, що за жоден злочин не понесе покарання. Збитий літак МН17, закатовані українці, на камеру розстріляні полонені, вбиті та поранені діти, розстріляні евакуаційні колони, зруйновані вщент міста, окупована та обстріляна ЗАЕС, депортовані діти, заміновані, а тепер ще й затоплені території України… Це неповний перелік злочинів, які безкарно вчинила Росія – у День російської мови, у День вишиванки, у День пам’яті та примирення, у День матері”, – написав обмудсмен.

Він також зазначив, що Росії не місце у Радбезі ООН та в ООН в цілому.

Укргідроенерго повідомило, що росіяни підірвали на Каховській ГЕС машинну залу зсередини. Станція відновленню не підлягає. Очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

За даними Енергоатому, підрив росіянами дамби Каховської ГЕС створює загрозу для Запорізької АЕС. Наразі ситуація контрольована.