Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Російський вибір: втікай або помри
Російський вибір: втікай або помри
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
Втрати ворога у війні проти України перевищили 210 000 осіб, – Генштаб
«Мирна ініціатива» Індонезії – це не лише план Росії, але й Китаю
«Мирна ініціатива» Індонезії – це не лише план Росії, але й Китаю
З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
З'явилось нове фото командирів оборони Маріуполя, які за умовами обміну перебувають у Туреччині
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
Данілов - нардепу Бужанському: "Проросійська сволота буде під корінь зачищена і викинута як токсичний московський непотріб"
Данілов - нардепу Бужанському: "Проросійська сволота буде під корінь зачищена і викинута як токсичний московський непотріб"
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
ГоловнаПолітика

Комітет Верховної Ради підтримав перейменування Ватутіного на Залужне

Назва розшифровується як "за лугом" і не повʼязана із Головнокомандувачем. 

Парламентський комітет з питань організації державної влади та місцевого самоврядування підтримав перейменування Ватутіного Харківської області на Залужне.

Про це повідомив у Facebook голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін. У коментарі LB.ua він додав, що пропозицію стосовно такого перейменування надала Харківська обласна рада. 

Ватутіне – село в Нововодолазькій селищній громаді Харківського району із населенням близько 1273 осіб. "Суспільне" писало, що вперше ідея перейменування на Залужне зʼявилась у старостаті села. Там пояснювали, що, попри схожість із прізвищем Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, пропонована назва з ним не повʼязана.

"Багато хто подумав, що нова назва – на честь Головнокомандувача. Навіть я так спершу подумав, коли побачив пропозицію. Почали отримувати відписки від різних органів. Але насправді назва розшифровується як "за лугом". Мотивуємо тим, що село розташовується за лугом біля річки Вільхуватка", – пояснив селищний голова Олександр Єсін. 

Назва Ватутіне для цього села була першою. Це не єдиний населений пункт, що названий на честь радянського генерала, члена Ревізійної комісії КП в Україні. Ще одне Ватутіне є в Черкаській області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies