Резніков вперше зустрівся з міністром оборони Японії

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Японії Ясуказу Хамада провели зустріч на полях міжнародної конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Про це Резніков написав у Twitter.

"У мене була чудова розмова з моїм колегою Хамада. Японія підтримує Україну в її боротьбі за свободу та демократію. Наша дружба та співпраця сприятимуть глобальному миру та стабільності. Це була наша перша зустріч, і я з нетерпінням чекаю продовження нашого діалогу", - написав він.

Резніков також запросив японського колегу відвідати Україну.

Нагадаємо, що у Сінгапурі зараз проходить Азійський саміт безпеки “діалог Шангрі-Ла”.

На цьому саміті провели зустріч Резніков та міністр оборони КНР генерал Лі Шанфу.