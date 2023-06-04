За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
Резніков провів зустріч з міністром оборони Китаю
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
Китай пропонує Україні “всі можливі засоби” для припинення війни з Росією, – Bloomberg
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Негода на Буковині: ОВА повідомляє про підтоплені житлові будинки
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Чи буде власна ядерна зброя України достатньою гарантією безпеки?
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ЗСУ отримали від Австралії "потворні, але практичні бойові таксі", - Forbes
ГоловнаПолітика

Резніков вперше зустрівся з міністром оборони Японії

Він запросив японського колегу відвідати Україну.

Резніков вперше зустрівся з міністром оборони Японії
Фото: Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Японії Ясуказу Хамада провели зустріч на полях міжнародної конференції "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Про це Резніков написав у Twitter.

"У мене була чудова розмова з моїм колегою Хамада. Японія підтримує Україну в її боротьбі за свободу та демократію. Наша дружба та співпраця сприятимуть глобальному миру та стабільності. Це була наша перша зустріч, і я з нетерпінням чекаю продовження нашого діалогу", - написав він.

Резніков також запросив японського колегу відвідати Україну.

Нагадаємо, що у Сінгапурі зараз проходить Азійський саміт безпеки “діалог Шангрі-Ла”.

На цьому саміті провели зустріч Резніков та міністр оборони КНР генерал Лі Шанфу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies