У Сінгапурі, на саміті з питань безпеки Шангрі-Ла, провели зустріч міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Китайської Народної Республіки генерал Лі Шанфу.

Подробиці розмови наразі невідомі.

Нагадаємо, що у Сінгапурі стартував Азійський саміт безпеки “діалог Шангрі-Ла”, у центрі якого, як очікується, стане питання загострення конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм.

Китай також відхилив прохання США про зустріч керівників оборонних відомств обох країн.

Нагадаємо, наприкінці квітня відбулася телефонна розмова президента Зеленського та лідера КНР Сі Цзіньпіна, за підсумками якої Пекін призначив спецпредставника для для "поглибленого спілкування" щодо врегулювання війни.

17 травня спеціальний представник Китаю Лі Хуей прибув до Києва та провів низку зустрічей з українським керівництвом у Києві. Після цього китайський дипломат провів також консультації у Польщі, Німеччині та Франції.