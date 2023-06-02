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США не будуть збільшувати ядерний арсенал для протистояння Росії та Китаю, - Салліван

Джейк Салліван закликав РФ та Китай розпочати переговори про контроль над озброєннями.

США не будуть збільшувати ядерний арсенал для протистояння Росії та Китаю, - Салліван
Фото: ЕРА/UPG

США зосередяться на інвестуванні в передові неядерні можливості, зокрема гіперзвукові ракети зі звичайним озброєнням, що можуть досягати добре захищених, високоцінних цілей.

Про це розповів радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

“Сполученим Штатам не потрібно збільшувати ядерні сили й перевершувати наших ядерних конкурентів, аби успішно їх стримувати. Ми вже це проходили й засвоїли цей урок”, – сказав Салліван.

На його думку, ефективне стримування означає, що США мають кращий підхід, а не прагнуть досягти більшої кількості.

Також Салліван закликав РФ та Китай розпочати переговори про контроль над озброєннями та розкритикував Росію за те, що вона завдає ударів по ядерній системі після холодної війни.

Крім того, радник Байдена звинуватив китайський уряд у нездатності продемонструвати відкритість у спілкуванні з питань контролю над озброєннями.

Нагадаємо, Сполучені Штати вжили контрзаходів у відповідь на триваючі порушення Російською Федерацією Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Це відбулось після того, як 21 лютого президент РФ Путін повідомив, що Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між нею та Сполученими Штатами Америки.

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