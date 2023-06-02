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Росія посилює свій кордон курсантами вищих військових навчальних закладів

Днями майже 200 осіб відрядили до західного кордону РФ під приводом проходження стажування.

Росія посилює свій державний кордон кордону курсантами вищих військових навчальних закладів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

До прикладу, 31 травня майже дві сотні курсантів ІІІ курсу відрядили до західного кордону Російської Федерації під приводом проходження стажування.

Усіх їх озброїли стрілецькою зброєю та гранатометами.

Нагадаємо, раніше очільник комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов запропонував залучити добровольців до охорони державного кордону РФ.

Тим часом Польща збудувала 107 кілометрів загороджень з Калінінградською областю РФ.

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