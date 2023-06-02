Прем’єр Косова назвав умови нових виборів на півночі

Однією з них є повне виконання Брюссельської угоди.

Нові місцеві вибори на півночі Косово проведуть за умови відведення сербів від будівель місцевих рад і припинення жорстких протестів.

Про це заявив прем’єр-міністр частково визнаної держави Альбін Курті.

“Відведення агресивних натовпів від будівель муніципалітетів і повне виконання Брюссельської угоди є шляхом до деескалації до проведення нових виборів”, − заявив він після розмови з трьома сенаторами США.

Always good to talk w/ @ChrisMurphyCT, @SenatorRicketts & @SenatorShaheen. Thanked them for their long-standing support of 🇽🇰.

Removing violent mobs in front of municipality buildings & full implementation of the B. Agreement is the way toward de-escalation until new elections. — Albin Kurti (@albinkurti) June 1, 2023

Курті також поспілкувався із заступником радника Білого дому з питань національної безпеки Джоном Файнером. Після він зазначив, що потрібно “негайного припинити насильство з боку спонсорованих Белградом угруповань проти працівників служб безпеки до проведення нових виборів у цих муніципалітетах”.

Водночас сьогодні вранці сербські протестувальники знову зібралися перед будівлею муніципалітету в Звечані. Вони мали транспоранти з написами “Ми не злочинці, ми просто хочемо свободи” та “Ви нас не виженете з дому”, пише Європейська правда.

Нагадаємо, криза у регіоні посилилася у квітні, коли серби бойкотували місцеві вибори на півночі Косово, що дозволило етнічним албанцям взяти під контроль місцеві ради з явкою менше 4%. Після цього спалахнули протести у сербських громадах. Під час сутичок отримали поранення 30 миротворців НАТО і 52 протестувальники.

США покарали Косово через ігнорування їхніх порад щодо уникнення підвищення напруженості в північних районах, виключивши його з участі у військових навчаннях під керівництвом американців в Європі.

Етнічні албанці складають понад 90% населення Косово, але північні серби вже давно вимагають виконання укладеної за посередництва ЄС угоди 2013 року щодо створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.

Суперечки і насильство в Косові виникають періодично, але з липня 2022 ситуація стала більш напруженою. У липні серби протестували через рішення влади частково визнаної республіки перереєструвати з 1 серпня свої транспортні засоби та ідентифікаційні картки зі сербських на косовські.

У підсумку Косово вирішило відтермінувати рішення про перереєстрацію сербських знаків для авто.