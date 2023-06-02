США призупиняють надання РФ інформації у рамках Договору про стратегічні наступальні озброєння

Йдеться, зокрема, про ракетні арсенали та пуски балістичних ракет.

Сполучені Штати вжили законних контрзаходів у відповідь на триваючі порушення Російською Федерацією Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Про це повідомила пресслужба Держдепартаменту США.

“Починаючи з 1 червня 2023 року Сполучені Штати припиняють надсилати Росії повідомлення, які вимагаються відповідно до договору, включно з оновленнями щодо статусу або місцезнаходження предметів, що підлягають відповідальності за договором, наприклад ракет і пускових установок”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього США вжили чотирьох заходів у відповідь на російські дії.

Йдеться про те, що США утримуються від сприяння інспекційній діяльності на території США, зокрема, скасовуючи існуючі візи, видані російським інспекторам. Також Сполучені Штати не будуть надавати телеметричну інформацію про запуски американських міжконтинентальних балістичних ракет.

“Контрзаходи США повністю відповідають міжнародному праву. Вони пропорційні, оборотні та відповідають усім іншим вимогам законодавства. Міжнародне право дозволяє такі заходи, щоб спонукати державу повернутися до виконання своїх міжнародних зобов'язань”, - наголосили в Держдепартаменті.

Сполучені Штати наголосили, що залишаються готовими конструктивно працювати з Росією над відновленням виконання Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Путін повідомив, що Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь між нею та Сполученими Штатами Америки.

Ця угода була підписана між тодішніми президентами Бараком Обамою та Дмитром Медведєвим у 2010 році.