На польських дорогах почали замінювати вказівники на Калінінград

На нових вказівниках буде показано маршрут до міста Крулевець.

У Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі розпочато заміну дорожніх знаків, котрі показували дорогу на російський Калінінград.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

“На нових табло замість Калінінграда буде показано маршрут до Крулевця”, - йдеться у повідомленні.

За даними Генеральної дирекції національних доріг і автомагістралей, у Вармінсько-Мазурському воєводстві є 26 знаків, які позначають російський Калінінград.

У Польщі прийняли рішення замінити 14 знаків. На зміну вивіски було виділено приблизно 60 тис. злотих.

Зазначається, що у Кремлі назвали таке рішення "рішенням, що межує з божевіллям". Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков додав, що Кремль вважає такі дії Польщі "недружніми і ворожими", і що Польща нібито "впадає в безумство ненависті до росіян протягом усієї своєї історії".

Нагадаємо, Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни, ухвалила рішення більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

9 травня Комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Для області рекомендують польську назву Крулевецька, а не Калінінградська.