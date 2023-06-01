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Українські активісти нагадали французькій компанії Lacoste про аморальність ведення бізнесу з РФ

Lacoste є одним із головних спонсорів тенісного турніру Roland Garros, який триває у Парижі.

Українські активісти нагадали французькій компанії Lacoste про аморальність ведення бізнесу з РФ
Фото: Пресслужба посольства України у Франції

Сьогодні, 1 червня, у Парижі відбулась акція, метою якої було нагадати про аморальність ведення бізнесу з Росією.

Про це повідомила пресслужба посольства України у Франції.

Українські активісти Stand With Ukraine та Ukraine Solidarity Project нагадали одному з головних спонсорів тенісного турніру Roland Garros, французькій компанії Lacoste, що “продовжувати бізнес з  державою-терористом росією - це аморально”.

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Після цього активісти пояснили це також клієнтам брендового магазину Lacoste на Єлисейських полях.

Фото: Пресслужба посольства України у Франції

Як раніше повідомлялось, виробник алкогольних напоїв Pernod Ricard йде з російського ринку.

Pernod Ricard є власником бренду шведської горілки Absolut, а також віскі Jameson. Останнє з'явилося на ринку Росії у квітні цього року.

Після цього посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала припинити купувати віскі Jameson на знак протесту проти рішення компанії відновити торгівлю в Росії.

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