Українські активісти нагадали французькій компанії Lacoste про аморальність ведення бізнесу з РФ

Сьогодні, 1 червня, у Парижі відбулась акція, метою якої було нагадати про аморальність ведення бізнесу з Росією.
Про це повідомила пресслужба посольства України у Франції.
Українські активісти Stand With Ukraine та Ukraine Solidarity Project нагадали одному з головних спонсорів тенісного турніру Roland Garros, французькій компанії Lacoste, що “продовжувати бізнес з державою-терористом росією - це аморально”.
Після цього активісти пояснили це також клієнтам брендового магазину Lacoste на Єлисейських полях.
Як раніше повідомлялось, виробник алкогольних напоїв Pernod Ricard йде з російського ринку.
Pernod Ricard є власником бренду шведської горілки Absolut, а також віскі Jameson. Останнє з'явилося на ринку Росії у квітні цього року.
Після цього посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала припинити купувати віскі Jameson на знак протесту проти рішення компанії відновити торгівлю в Росії.