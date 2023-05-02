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Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson

Зокрема, пані посол закликала паби та ресторани бойкотувати віскі Jameson.

Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Фото: RTE

Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликала припинити купувати віскі Jameson на знак протесту проти рішення компанії відновити торгівлю в Росії.

Про це повідомляє видання RTE.

“З одного боку, ця компанія хоче захистити кількох співробітників, але Росія щодня вбиває десятки тисяч українців”, – сказала Лариса Герасько.

Вона нагадала, що українці платять найвищу ціну - людське життя, і закликала всі компанії припинити будь-які торгові відносини з Росією як державою-агресором та державою-терористом.

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Також Лариса Герасько запропонувала Jameson перевезти співробітників у безпечніші країни, як-от Францію чи Ірландію, якщо є бажання їх захистити.

Пані посол сказала, що більше не буде купувати продукцію Jameson, і закликала паби, ресторани та клієнтів прийняти подібне рішення.

Лариса Герасько наголосила,  що кілька тижнів тому намагалася висловити свою стурбованість безпосередньо виробникам віскі Jameson, але ніхто з компанії їй не відповів.

Водночас, Irish Distillers і її материнська компанія Pernod Ricard заявили, що не отримували жодного запрошення на зустріч з послом України в Ірландії.

У Pernod Ricard також заявили, що компанія зможе надати ясність щодо своїх операцій у Росії найближчими тижнями.

Як раніше повідомлялось, на ринку Росії знову з’явилась продукція компанії Pernod Ricard, котра володіє брендом віскі Jameson. 

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