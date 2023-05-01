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Поліція Нідерландів піймала нетверезого водія, що мав підроблені українські права на ім'я Бориса Джонсона

Вони були видані у 2019 році і дійсні до кінця 3000 року.

Поліція Нідерландів піймала нетверезого водія, що мав підроблені українські права на ім'я Бориса Джонсона
Фото: скрин відео

Поліція Нідерландів заарештувала чоловіка у зв'язку з водінням у нетверезому стані, повідомляє The Guardian.

Правоохоронці розслідували інцидент, який трапився уночі - автомобіль врізався у стовп біля мосту у місті Ґронінґен. 

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Поліція, яка затримала водія, вилучила в нього підроблене українське водійське посвідчення на ім'я колишнього британського прем'єра Бориса Джонсона та правильною датою народження.

Документ начебто був виданий у 2019 році і дійсний до кінця 3000 року.

Представник поліції повідомив, що 35-річний затриманий водій не зміг себе ідентифікувати і відмовився пройти тест на алкоголь.

Нагадаємо, раніше українські кіберполіцейські викрили групу зловмисників у виготовленні та збуті підроблених водійських посвідчень європейського зразка.

Суд в американському штаті Пенсильванія засудив 24-річного громадянина України Артура Самаріна до двох місяців позбавлення волі за підробку паспорта і картки соціального страхування, з якими молодий чоловік прожив у країні чотири роки, вдаючи із себе школяра.

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