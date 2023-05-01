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Частина висланих із Росії працівників німецького посольства повернулася у ФРН

МЗС країни не назвало кількість дипломатів.

Частина висланих із Росії працівників німецького посольства повернулася у ФРН
МЗС НІмеччини
Фото: wikipedia.org

Частина працівників посольства Німеччини в Росії, яких РФ оголосила персонами нон грата, повернулася до ФРН, повідомляє "Європейська правда".

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Міністерство закордонних справ Німеччини не назвало, скільки саме дипломатів прибули, але підкреслило у своїй заяві, що вони "завжди поводилися відповідно до свого дипломатичного статусу".

RMF FM повідомляв, що раніше уряд ФРН вислав близько 50 співробітників посольства Росії в Берліні, які вели шпигунську діяльність у Німеччині.

Нагадаємо, Німеччина у квітні вирішила провести масове видворення російських дипломатів. У Росії пригрозили аналогічною відповіддю. Згодом речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що з РФ висилають 20 німецьких дипломатів.

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