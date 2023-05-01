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Під саміту G7 у Хіросімі відбудеться зустріч лідерів США, Японії та Південної Кореї

Господарем саміту стане прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Під саміту G7 у Хіросімі відбудеться зустріч лідерів США, Японії та Південної Кореї
G7
Фото: НАЗК

Лідери Сполучених Штатів, Японії та Південної Кореї проведуть зустріч під час саміту Групи семи (G7) у Хіросімі.

Про це пише Reuters з посиланням на високопосадовців адміністрації президента США.

Господарем саміту стане прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Раніше стало відомо, що на захід приїде особисто президент США Джо Байден

Очікується, що Південну Корею представить президент Юн Сок Йоль.

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Нагадаємо, саміт відбудеться 19-21 травня, на його порядку денному війна в Україні буде серед головних тем.

Байден також візьме участь у саміті лідерів Quad у Сіднеї – разом із премʼєром Японії Фуміо Кісідою, премʼєром Індії Нарендрою Моді та головою уряду Австралії Ентоні Олбансом. 

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