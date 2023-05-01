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Через війну 7,1 млн українців опинилися за межею бідності, – Світовий банк

Найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування.

Через війну 7,1 млн українців опинилися за межею бідності, – Світовий банк
Фото: EPA/UPG

Згідно з нещодавнім звітом Світового банку, у 2022 році в Україні рівень бідності зріс з 5,5% до 24,2%, внаслідок чого 7,1 мільйона людей опинилися за межею бідності.

Про це пише The Guardian.

Оскільки на кінець 2022 року рівень безробіття неофіційно становив 36%, а інфляція досягла 26,6%, регіональний директор установи у Східній Європі Аруп Банерджі попередив, що бідність може різко зрости.

За даними Світового банку, між містом і селом спостерігається великий розрив, а найвідчутніші наслідки – саме в сільській місцевості.

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Зазначається, що в Україні різко подорожчали їжа, паливо, послуги. Вартість деяких речей зросла на 50%. Найбільш проблемним у цій ситуації залишається питання працевлаштування.

Схожий прогноз у березні 2022 року дала Організація Об'єднаних Націй. За оцінкою Програми розвиту ООН, затяжна війна Росії проти України може спричинити бідність 90% населення.

Нагадаємо, що в 2021 році тодішній український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Україні 77% пенсіонерів живуть за межею гуманітарної бідності.

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