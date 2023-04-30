США закликали Китай зупинити перслідування філіппінських суден

У п'ятницю Філіппіни звинуватили берегову охорону Китаю в “агресивній тактиці” після інциденту під час патрулювання.

Сполучені Штати закликали Китай припинити переслідування філіппінських суден у Південнокитайському морі.

Про це пише Reuters.

Американці пообіцяли підтримувати Філіппіни в період загострення геополітичної напруги.

“Ми закликаємо Пекін утриматися від своєї провокаційної та небезпечної поведінки”, − йдеться в заяві Державного департаменту США.

У п'ятницю Філіппіни звинуватили берегову охорону Китаю в “агресивній тактиці” після інциденту під час патрулювання поблизу мілини Другого Томаса, яка розташована на відстані 195 км від узбережжя країни.

Там дислокується невеликий військовий контингент − на борту іржавого американського корабля часів Другої світової війни, який був навмисно зупинений у 1999 році, щоб зміцнити територіальні претензії Філіппін. У лютому Філіппіни заявили, що китайський корабель направив “лазер військового призначення” на одне з їхніх суден постачання.

Китай претендує на суверенітет майже над усім Південно-Китайським морем. На мапах морські претензії КНР позначає “лінією дев'яти пунктирів”, що тягнеться на понад ніж 1500 км від його материка і перетинає виключні економічні зони В'єтнаму, Філіппін, Малайзії, Брунею та Індонезії. Міжнародний арбітраж у 2016 році встановив, що ця лінія не має правової підстави.

Міністерство закордонних справ Китаю в п'ятницю заявило, що філіппінські кораблі вторглися в китайські води і зробили навмисні провокаційні дії.