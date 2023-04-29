Європа услід за США запроваджує жорсткішу політику щодо Китаю - обмежує китайський експорт та інвестиції

Критично у бік Піднебесної почали висловлюватися навіть ті держави, які раніше побоювалися це робити.

Європа запроваджує нові обмеження на китайський експорт та інвестиції, що збігається зі схожою стратегією США, передає Bloomberg.

Такі держави як Німеччина та Італія наслідують приклад Нідерландів і вивчають експортний та інвестиційний контроль на зразок американського. Причиною такої поведінки Європи став союз Китаю з РФ, який триває попри війну в Україні, а також агресія Пекіна за кордоном і проти свого народу.

Переглянути свою політику взаємодії з авторитарними країнами ЄС змусили надмірна залежність блоку від російської нафти і газу, а також хворобливий процес диверсифікації своїх джерел енергії після вторгнення Москви, яка посилює співробітництво з Китаєм.

Із боку європейських високопосадовців починає лунати більше критичних публічних коментарів у бік Китаю, причому це почали робити держави, які раніше побоювалися так висловлюватись проти Пекіна.

США та ЄС працюють над створенням інструментів для уповільнення прогресу Китаю у таких галузях, як напівпровідники та оборона. Союзники обговорюють експортний контроль, а також суворіший контроль інвестицій та розширення співробітництва щодо найважливіших матеріалів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц веде тісні переговори з цього питання з Вашингтоном, який наполягає на глобальній блокаді доступу Китаю до ключових товарів. Мета - обмежити експорт хімікатів до Китаю, які використовують для виробництва напівпровідників.

Італія, яка підтримує тісні зв'язки з Пекіном, шукає способи обмежити вплив китайської компанії Sinochem на виробника шин Pirelli SpA, найбільшим акціонером якої вона є. Можливі заходи включають обмеження обміну інформацією про конфіденційні технології з будь-якими членами ради директорів, призначеними Sinochem.

Крім того, італійська прем'єр-міністр Джорджа Мелоні також схиляється до виходу з угоди про приєднання до китайської ініціативи "Один пояс, один шлях", яка профінансувала інфраструктурні проекти по всьому світу на суму 900 мільярдів доларів. До речі, Італія — єдина країна "Групи семи", яка приєдналася до цього плану.

Китай та економічна безпека стануть головними темами зустрічі лідерів G7 у Японії наступного місяця. Існує широка згода щодо необхідності знижувати ризики, але не повністю їх "ламати".

Європейські країни, серед яких Франція та Німеччина, хочуть переконатися, що немає відриву від китайського ринку. Як і США, вони хочуть більше знизити ризик у чутливих областях (квантові обчислення, біотехнології та критичні корисні копалини).

Викликом для Європи є різні погляди на стосунки з Китаєм серед 27 держав-членів ЄС. Швидше за все, їх озвучать під час зустрічі у Брюсселі.

Нагадаємо, ЄС хоче перетягнути на свій бік чотирьох ключових партнерів Росії та Китаю - Бразилію, Чилі, Нігерію та Казахстан.

Тим часом німецький канцлер Олаф Шольц запросив прем’єр-міністра Китаю на переговори до Берліна у червні.