Великобританія і Польща підписали рекордну угоду про розгортання британської системи ППО на польській території

Ця угода є однією з найбільших двосторонніх європейських операцій із протиповітряної оборони такого зразка у НАТО.

Великобританія та Польща підписали велику експортну угоду на суму 1,9 мільярда фунтів стерлінгів для розгортання британської системи протиповітряної оборони по всій польській території.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

У п'ятницю, 28 квітня британська фірма MBDA завершить угоду з польським урядом, погодившись надати Польщі передові засоби протиповітряної оборони наземного базування.

Ця угода, зазначають британці, є однією з найбільших двосторонніх європейських операцій із протиповітряної оборони такого зразка у НАТО і є кульмінацією багатомісячного тісного співробітництва між Великобританією та Польщею.

Британія оснастить 22 польські батареї протиповітряної оборони британськими модульними протиповітряними ракетами (CAMM) та пусковими установками.

Складні ракети можуть розгорнути для захисту цінних об'єктів, як-от позиції Збройних сил або критично важлива національна інфраструктура.

Британська розробка MBDA CAMM є системою протиповітряної оборони останнього покоління, що перебуває на озброєнні як британської армії, так і королівського флоту. ППО уже розгорнули в Польщі для захисту її повітряного простору після вторгнення Росії до України.

Фото: Британське Міноборони ППО САММ

Система може уражати передові повітряні та ракетні цілі на відстані до 25 км розміром з тенісний м'яч, що рухається зі швидкістю, яка перевищує швидкість звуку.

Ракетна угода між обома державами забезпечить створення понад 500 робочих місць у MBDA UK. Вона є останньою у низці оборонних операцій із Польщею, серед який - договір про співпрацю у закупівлі та експлуатації трьох фрегатів Arrowhead-140 (варіант британського військового корабля).

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Великобританія і Німеччина працюватимуть разом над наступним етапом розробки передових бронебійних танкових боєприпасів.