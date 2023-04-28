Італія хоче взяти участь у відбудові України

26 і 27 квітня в Римі багато говорили про Україну. 26-го відбулася масштабна Конференція з відновлення України, в якій взяли участь представники приблизно 600 італійських підприємств і 150 українських. На заході виступили високопосадовці з обох країн. 27 квітня прем’єр України Денис Шмигаль побував на аудієнції в Папи Римського та провів окрему пресконференцію в Асоціації іноземної преси в Римі.

Фото: EPA/UPG Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час Конференції з відновлення України в Римі, 26 квітня 2023 року.

Браслет з Азовсталі для міністра

Чому проведення такої конференції та візит високопосадовців на Апенніни важливі події для Києва?

Найперше — хоча б тому, що італійські політики донедавна ніколи так багато не говорили і не думали про Україну. На жаль, Київ перебував у їхній сліпій зоні. Не без допомоги кремлівської пропаганди, ясна річ.

Нині ж прем’єрка Джорджа Мелоні енергійно підтримує Україну фактично в усьому, послідовно виступає за надання нам зброї. Каже, що слід пришвидшити наш вступ у ЄС. Нагадує, що Росія не повинна перемогти, тому що “тоді у світі пануватиме право сильного, а не сила права, а такий світ нікому не потрібний”.

Міністр закордонних справ Антоніо Тайяні сказав: “Це важливий день, це сигнал солідарності Італії з Україною. Ми вже допомагаємо у військовій сфері, допомагаємо цивільним, але ми також хочемо бути в авангарді відновлення цієї країни. У багатьох галузях — у сфері енергетики, у металургії...” На цьому місці інтерв’ю Тайяні з гордістю показав журналістам браслет з Азовсталі, який йому подарували українські підприємці, і додав, що Італія зобов’язується сприяти тому, щоб Україна в короткій перспективі стала членом ЄС. “Ми бажаємо досягнення миру якнайшвидше, хоча це й не просто”, – зазначив він.

Фото: EPA/UPG Міністр закордонних справ Антоніо Тайяні

Щоправда, не всі італійські політики щиро раділи проведенню великої конференції, присвяченої Україні. Відомий прогулянками у футболці з пикою Путіна, відчайдушним просуванням російських наративів і такими самими відчайдушними протестами проти антиросійських санкцій Маттео Сальвіні мав досить кислий вигляд. Оскільки Сальвіні (партія “Ліга”) входить до правлячої коаліції Джорджі Мелоні і нині обіймає посаду міністра інфраструктури і транспорту, йому довелося взяти участь у роботі заходу. Тому він механічно відтарабанив написаний спічрайтерами текст, у якому йшлося про руйнування, “спричинені російською агресією”, але не варто сподіватися, що він дійсно перекувався.

Лупати сю скалу немає сенсу. А от інші, можливо, варто. Так, прем’єр Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском і подарував йому півника з Бородянки та фотоальбом, що оповідає жахи війни, принесеної росіянами. Прем’єр попросив Папу сприяти поверненню додому всіх депортованих окупантами українських дітей.

Економічне диво для України

Другий вимір цієї конференції — звичайно, економічний. Між Україною та Італією було підписано цілу низку угод і меморандумів, які, як сказав Шмигаль, “посилять наші відносини і співпрацю”. Зокрема, це меморандум між МЗС України та італійським торговим агентством для активізації торговельних відносин. Меморандум щодо захисту довкілля, яке дуже постраждало від російської агресії, та меморандуми про співробітництво у промисловій галузі. Йшлося також про угоди між аграрними асоціаціями країн і про будівництво гідроелектростанцій в Україні. Крім того, щонайменше дві громади уклали окремі угоди: італійською “сестрою” Харківщини стане північноіталійський регіон Емілія-Романья, а Київщини – Тоскана.

Фото: kmu.gov.ua Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Конференції з відновлення України, у якій узяли участь сотні українських та італійських компаній

Крім того, експортно-кредитне агентство Італії SACE готове відновлювати роботу з Україною. “Це важливий сигнал італійському бізнесу. На додачу до лінії на 500 млн євро агентство готове виділити ще мільярд євро, щоб підтримати торговельно-фінансові операції, зокрема, у сфері охорони здоров’я і цивільної інфраструктури”, – сказав український прем’єр.

Якщо зважати, що в заході взяли участь понад 700 підприємств з обох країн, то навіть якщо не всі з них потім розвиватимуть співробітництво, решти, однак, вистачить, щоб українська економіка відчула позитив.

Італія заявила про ще одну дуже амбітну ціль. У 2025 році Рим хоче прийняти в себе ще одну, масштабнішу конференцію — Ukraine Recovery Conference, сказала Джорджа Мелоні. Вона також зазначила: “Ми, італійці, на уламках Другої світової війни побудували економічне диво шістдесятих, ми це знаємо краще за будь-кого. Тож мені хотілося б, щоб сьогодні ми, італійці, з нашими ноу-хау, нашим досвідом узяли участь у побудові наступного економічного дива — українського. Це виклик, який нам до снаги”.