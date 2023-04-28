У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Володимир Єрмоленко: «Ми маємо будувати не суспільство добробуту, а суспільство-фортецю»
Володимир Єрмоленко: «Ми маємо будувати не суспільство добробуту, а суспільство-фортецю»
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Експремʼєр Словаччини погрожує припинити Україні військову допомогу. Він може повернутися до влади на виборах цього року
Експремʼєр Словаччини погрожує припинити Україні військову допомогу. Він може повернутися до влади на виборах цього року
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Як Китай скуповує Францію
Як Китай скуповує Францію
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСвіт

Кулеба: "Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору"

Голова МЗС після сьогоднішнього обстрілу закликав надати Україні необхідне озброєння та техніку.

Кулеба: "Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору"
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після сьогоднішнього обстрілу закликав союзників надати Збройним силам України літаки F-16.

Про це він написав у Twitter.

"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи", – написав Кулеба.

Він наголосив, що єдиний шлях до миру це – вигнати Росію з України.

"Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", – додав Кулеба.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані одна з ракет влучила в житлову багатоповехівку. На даний момент вже відомо про 10 загиблих та дев'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.

Над Києвом збили 11 ракеті два безпілотники.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies