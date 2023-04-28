Кулеба: "Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору"

Голова МЗС після сьогоднішнього обстрілу закликав надати Україні необхідне озброєння та техніку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після сьогоднішнього обстрілу закликав союзників надати Збройним силам України літаки F-16.

Про це він написав у Twitter.

"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі дворічну дитину, є відповіддю Росії на всі мирні ініціативи", – написав Кулеба.

Він наголосив, що єдиний шлях до миру це – вигнати Росію з України.

"Шлях до миру – озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", – додав Кулеба.

Нагадаємо, цієї ночі Росія вперше з 9 березня завдала масованого удару по Україні. Била і крилатими ракетами, і безпілотниками. В Умані одна з ракет влучила в житлову багатоповехівку. На даний момент вже відомо про 10 загиблих та дев'ятьох поранених. Рятувальна операція триває.

Над Києвом збили 11 ракеті два безпілотники.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу.